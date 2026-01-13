Ucraina raid russo su Kharkiv | almeno 4 morti Colpita struttura pediatrica

Un attacco russo su Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, ha causato almeno quattro morti e sei feriti. La struttura pediatrica colpita rende la situazione ancora più critica, evidenziando la gravità dell'evento. L'incidente sottolinea le tensioni in corso nella regione e le conseguenze di un conflitto che continua a coinvolgere civili e infrastrutture.

(Adnkronos) – E' di almeno 4 morti e 6 feriti il bilancio dell'attacco russo sferrato su Kharkiv nel nord est dell'Ucraina. Lo ha scritto il governatore regionale su Telegram, Oleg Synegubov, affermando che ''il numero delle persone uccise nell'attacco nemico alla periferia di Kharkiv è salito a quattro''. Il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov ha dichiarato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

