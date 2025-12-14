Di Lorenzo | Euro-goal decisivo ma non abbiamo mollato

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli subisce una sconfitta al Bluenergy Stadium contro un’Udinese determinata e aggressiva. Nonostante il gol decisivo di Euro, i partenopei mostrano spirito di reazione, confermando il loro impegno anche in una fase difficile della stagione. Di Lorenzo commenta l'incontro, sottolineando la compattezza della squadra e la volontà di non mollare.

di lorenzo euro goal decisivo ma non abbiamo mollato

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo: “Euro-goal decisivo, ma non abbiamo mollato”

Udinese–Napoli, una battuta d’arresto che pesa. Il Napoli cade al Bluenergy Stadium contro un’Udinese fisica e aggressiva, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

lorenzo euro goal decisivoDi Lorenzo: “Euro-goal decisivo, ma non abbiamo mollato” - goal decisivo, ma non abbiamo mollato” Il Napoli cade al Bluenergy Stadium contro ... forzazzurri.net