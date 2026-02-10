I conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche | Ruolo responsabilità e profili di rischio per il dirigente scolastico

Gli istituti scolastici devono ora rispettare con maggiore attenzione le regole sulla rendicontazione giudiziale. La giurisprudenza ha chiarito che anche le scuole sono soggette a controlli e responsabilità in ambito amministrativo-contabile. I dirigenti scolastici devono vigilare attentamente sui conti e sui profili di rischio, perché le responsabilità si estendono anche a loro. La normativa ha rafforzato l’obbligo di rendere conto delle spese e delle gestioni finanziarie, portando a una maggiore attenzione su come vengono gestiti i fondi pubblici.

L’estensione dell’obbligo di resa del conto giudiziale alle istituzioni scolastiche, definitivamente chiarita dalla giurisprudenza costituzionale e contabile, impone ai dirigenti scolastici una rinnovata attenzione ai profili di responsabilità amministrativo-contabile. L’articolo analizza il fondamento normativo dell’istituto, le tipologie di conti giudiziali presenti nelle scuole, il ruolo del DSGA quale agente contabile e, soprattutto, la funzione del . L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

