Terni Alessandra Salinetti | Collescipoli paga quaranta anni di degrado Al lavoro per invertire la tendenza

"L'esclusione di Collescipoli dall'inserimento tra i borghi più belli di Italia non nasce da oggi, ma è il frutto di quaranta anni di abbandono da parte delle passate amministrazioni che poco o nulla hanno fatto per la rivitalizzazione, il decoro, la cura di questo centro abitato che è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Quarant’anni di degrado a Collescipoli. Un borgo lasciato andare in rovina”

Leggi anche: Imprese giovanili in picchiata, Confcommercio: "Incentivi fiscali stabili per invertire la tendenza"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Terni, scarpe rosse sotto l’albero di Natale: «Il 31 dicembre le togliamo» - Il 31 dicembre le scarpe rosse sotto l’albero di Natale in piazza Europa a Terni verranno tolte. umbria24.it