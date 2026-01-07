Turismo a Napoli Ditto | Criticità strutturali invertire tendenza per Pasqua

Il turismo a Napoli continua a rappresentare un elemento di forte attrattiva, come dimostrato dal successo delle festività natalizie. Tuttavia, sono evidenti criticità strutturali che rischiano di compromettere un equilibrio sostenibile tra visitatori e sviluppo locale. Per Pasqua, è fondamentale invertire questa tendenza e valorizzare le potenzialità della città, garantendo un beneficio duraturo per l’intero tessuto urbano ed economico.

Tempo di lettura: 2 minuti La stagione turistica invernale, e in particolare il periodo natalizio appena concluso, ha restituito l'immagine di una città ancora fortemente attrattiva, ma allo stesso tempo "incapace di trasformare l'afflusso di visitatori in un beneficio equilibrato e duraturo per l'intero tessuto urbano ed economico". Lo sostiene Enrico Ditto, imprenditore del settore hospitality e osservatore attento delle dinamiche cittadine, che parla di un dato che "non può più essere considerato episodico, ma va letto come il segnale di criticità ormai strutturali". "Anche questo Natale ha confermato che Napoli richiama flussi importanti, soprattutto concentrati in pochi giorni e in aree ben delimitate della città", osserva Ditto.

