Dalla costa ai borghi in bus presentato il progetto ' A Spass' | Trasporto pubblico al servizio del turismo

Oggi a Milano è stato presentato il progetto ‘A Spass’, un nuovo modo di visitare la Romagna. Durante la fiera del turismo, gli organizzatori hanno mostrato come il bus possa diventare uno strumento semplice e diretto per scoprire i borghi e le coste della regione. L’obiettivo è offrire ai turisti un servizio più comodo e accessibile, collegando i punti più belli in modo diretto e pratico.

È stato presentato oggi a Milano, mercoledì 11 febbraio, nello stand della Regione Emilia-Romagna all'interno della Bit (Borsa internazionale del Turismo), il progetto 'A Spass – Discover Romagna by bus', una nuova proposta turistica che punta a cambiare il modo di scoprire la Romagna, mettendo.

