TS – tris al Genoa e accorcia in zona playoff

Il Genoa ha ottenuto una vittoria con un tris in una partita della Primavera contro la Juventus. La gara si è conclusa con i rossoblù che hanno ridotto le distanze dalla zona playoff. La partita si è svolta ieri, e la notizia arriva da un aggiornamento di TS, che ha fornito dettagli sulla diretta dell’incontro.

93' – Termina la sfida a Vinovo: la Juve Primavera si impone per 3-0 contro il Genoa. 79' – Doppio cambio Juve: fuori Grelaud e dentro Gielen, fuori anche Makiobo e dentro Bellino. 76' – Genoa pericoloso! Ci prova ancora Romano ma è bravo ancora Radu a farsi trovare pronto. 70' – OCCASIONE JUVE! Grelaud sguscia via sulla sinistra e serve Vallana che colpisce ma Lysionok con il piede manda in angolo. 62' – Doppio cambio Juve: dentro Finocchiaro per Leone e Keutgen per Tiozzo. 60' – OCCASIONE JUVE! Ancora Merola a rendersi pericoloso ma stavolta viene chiuso dal portiere genoano in angolo.