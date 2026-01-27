TS – Tris Udinese agganciata la Lazio Verona sempre più ultima

La partita tra Udinese e Lazio si è conclusa con l’assegnazione di tre punti alla squadra friulana. Il Verona, invece, continua a lottare per migliorare la propria posizione in classifica, dopo una sconfitta casalinga contro l’Udinese. Questo episodio evidenzia le sfide e le dinamiche attuali del campionato italiano di Serie A.

Il Verona crolla al Bentegodi. La formazione di Paolo Zanetti esce sconfitta dalla sfida contro l'Udinese valida per la 22ª giornata di campionato: 3-1 il finale. Un risultato che ha visto gli uomini di Kosta Runjaic sbloccare le marcature con Arthur Atta al 23?, salvo subire la rete del pareggio 3 minuti dopo con Gift Orban. Nella ripresa, l'Hellas sbanda e i friulani raddoppiano al 58? con Alessandro Zanoli e chiudono i conti con Keinan Davis al 67?. La classifica vede dunque gli Scaligeri mancare l'aggancio alla Fiorentina e restare con 14 punti che valgono il penultimo posto.

La partita tra Verona e Udinese, valida per la 22ª giornata di Serie A, si è conclusa con un risultato di 1-3, con Davis che ha segnato il tris.

