Truppe di terra in Iran | la strategia di Trump

Secondo quanto riportato da NBC News, il presidente Donald Trump ha manifestato in privato l'intenzione di inviare truppe di terra negli Stati Uniti. La notizia riguarda un interesse diretto da parte dell’amministrazione americana di schierare forze militari sul territorio iraniano. Finora non ci sono state conferme ufficiali o dettagli sui piani specifici adottati in questa direzione.

Il presidente Donald Trump, rivela Nbc News, ha espresso in privato un serio interesse a schierare truppe americane sul territorio iraniano. Le fonti dell’emittente hanno dichiarato che il capo della Casa Bianca ha discusso con i suoi collaboratori e con funzionari del partito repubblicano l’idea di inviare soldati a Teheran. Conversazioni dalle quali emergerebbe la visione del tycoon di un Iran post-conflitto in cui l’uranio sia messo in sicurezza e gli Stati Uniti collaborino con un nuovo regime nella produzione di petrolio sul modello di quanto Washington sta già facendo in Venezuela dopo l’estrazione di Maduro. Gli insider citati da Nbc News sottolineano che Trump non avrebbe ventilato la possibilità di un’invasione terrestre su larga scala dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump non invierà truppe di terra statunitensi in IranIl presidente americano Donald Trump ha detto che non invierà truppe di terra statunitensi in Iran.

