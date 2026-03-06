Trump non invierà truppe di terra statunitensi in Iran

Il presidente statunitense ha annunciato che non invierà truppe di terra in Iran. Ha inoltre dichiarato di voler partecipare alla nomina della nuova Guida Suprema iraniana. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali. Nessun altro dettaglio sulla strategia militare o sul ruolo desiderato nell’ambito della leadership iraniana è stato fornito.

Il presidente americano Donald Trump ha detto che non invierà truppe di terra statunitensi in Iran. Ha anche detto che vuole essere coinvolto nella nomina della nuova Guida Suprema iraniana. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che non invierà truppe di terra statunitensi in Iran. Trump ha poi respinto le affermazioni dell’Iran secondo cui il Paese sarebbe sicuro di poter respingere un’eventuale invasione via terra da parte delle forze statunitensi e israeliane. “È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere”, ha detto Trump alla NBC News telefonicamente. Trump ha aggiunto che vorrebbe che l’Iran avesse un “buon leader“. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, Trump non esclude invio truppe terra ma regime Teheran non demordeAncora missili su Teheran e Beirut, ancora attacchi nei paesi del Golfo, ancora morti, feriti, sfollati.

#Iran Inviare truppe di terra nel Paese sarebbe una "perdita di tempo". "Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere". Lo ha dichiarato il presidente USA Trump a NBC News. x.com