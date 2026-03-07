Aperto lo Stretto di Hormuz Teheran | Colpiremo solo le navi di Usa e Israele

Lo Stretto di Hormuz è stato aperto, secondo quanto annunciato da Teheran, che ha dichiarato di non volerlo chiudere. Le autorità iraniane hanno specificato che tutte le navi potranno attraversarlo senza problemi, tranne quelle degli Stati Uniti e di Israele, che saranno prese di mira dalle forze armate iraniane. La dichiarazione è stata rilasciata dal portavoce delle forze armate iraniane.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema.

Leggi anche: Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz»

The Iran War Will Pump Markets This Week [URGENT]

Tutti gli aggiornamenti su Aperto lo Stretto di Hormuz Teheran...

Temi più discussi: Stretto di Hormuz e petrolio: perché l'Iran può mettere in ginocchio l'economia mondiale; Attacco all’Iran: con la chiusura dello Stretto di Hormuz la guerra diventa economica. INFOGRAFICA; Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', traffico navale quasi azzerato; Lo Stretto di Hormuz è chiuso o no? La risposta ha un peso giuridico e legale.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso o no? La risposta ha un peso giuridico e legalePochi dubbi dal punto di vista sostanziale, perché le navi non lo possono attraversare e non lo stanno attraversando. Ma dal punto di vista formale la questione è aperta ... adnkronos.com

Iran, 'Hormuz aperto, colpiremo solo navi Usa e Israele'Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane: lo ... ansa.it

Iran, riaperto lo stretto di Hormuz: "Colpiremo solo le navi di Usa e Israele" | Pezeshkian: "Non attaccheremo più i Paesi vicini" #iran x.com

Il traffico navale nello stretto di Hormuz si è quasi completamente interrotto per effetto della guerra. L'esame dei segnali di navigazione in acqua "indica che il traffico si è ridotto a livelli di una cifra, con solo due transiti commerciali confermati osservati nelle ulti - facebook.com facebook