Nell’amministrazione Trump del secondo mandato, Kristi Noem, ex Segretaria della Sicurezza Nazionale, è stata licenziata giovedì. Dopo il suo allontanamento, le è stato assegnato un ruolo creato ad hoc, senza precedenti ufficiali. La decisione ha attirato l’attenzione sui cambiamenti all’interno dello staff, mentre la Casa Bianca ha comunicato ufficialmente la rimozione e le nuove funzioni assegnate.

La prima testa a rotolare nell’amministrazione Trump del secondo mandato è quella di Kristi Noem, ex Segretaria della Sicurezza Nazionale licenziata giovedì dopo una serie di scandali che hanno fatto tremare la Casa Bianca. E come spesso accade nel teatro politico americano, è stato Jimmy Kimmel a offrire il commento più tagliente della serata: “ La cosa più divertente sarebbe se la deportassero in El Salvador “. Durante il suo monologo serale su Jimmy Kimmel Live, il conduttore ha dissezionato con chirurgica ironia quello che ha definito un vero e proprio red wedding, citando il celebre episodio massacro di Game of Thrones. La metafora non. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump licenzia l’ex segretaria della sicurezza nazionale, poi le assegna un ruolo inventato: ecco cosa è successo

Trump rimuove Kristi Noem dal ruolo di segretaria alla Sicurezza nazionaleIl presidente americano Donald Trump rimuove Kristi Noem dal ruolo di segretaria alla Sicurezza nazionale.

Trump licenzia la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem: è il primo membro del gabinetto a perdere il postoÈ Kristi Noem il primo membro del gabinetto Trump a perdere il posto nel secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca.

Una selezione di notizie su Trump licenzia.

Temi più discussi: Trump licenzia la Segretaria alla Sicurezza interna Noem: al suo posto il senatore Mullin; Usa: Trump licenzia la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem; Trump licenzia Kristi Noem, il senatore Mullin alla Sicurezza interna; Trump sostituisce Kristi Noem con il senatore Mullin alla Sicurezza interna.

Usa, Trump licenzia la segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Al suo posto un ex professionista di MmaDonald Trump guarda dentro i confini di 'casa sua' e annuncia il licenziamento della segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem ... dire.it

Perché Trump licenzia Kristi Noem e chi sarà il nuovo segretario alla sicurezza interna USADonald Trump licenzia la segretaria alla Sicurezza Interna e falco delle politiche anti-migranti Kristi Noem: ecco perché e chi la sostituirà ... policymakermag.it

Donald #Trump ha licenziato la responsabile del dipartimento della sicurezza interna Kristi #Noem nominando al suo posto Markwayne #Mullin, senatore dell'Oklahoma e ex combattente professionista di MMA. x.com

Donald #Trump ha licenziato la responsabile del dipartimento della sicurezza interna Kristi #Noem nominando al suo posto Markwayne #Mullin, senatore dell'Oklahoma e ex combattente professionista di MMA. - facebook.com facebook