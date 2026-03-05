Trump licenzia la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem | è il primo membro del gabinetto a perdere il posto

Il presidente ha deciso di licenziare Kristi Noem, la segretaria alla Sicurezza nazionale, rendendola il primo membro del suo gabinetto a lasciare l’incarico nel secondo mandato presidenziale. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dello staff e segna un nuovo passaggio nella composizione del team di governo. Nessun dettaglio sulle motivazioni ufficiali di questa scelta.

È Kristi Noem il primo membro del gabinetto Trump a perdere il posto nel secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. Con un post sul suo social Truth, il presidente ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale, sostituita da un altro “falco” anti-migranti, il senatore dell’Oklahoma Markwayne Mullin, un cherokee esperto di arti marziali. Il cambio della guardia avverrà il 31 marzo. Trump ha lodato Noem per il suo “grande impegno” e i “numerosi e spettacolari risultati“, annunciando il suo nuovo incarico: sarà inviata speciale per “The Shield of the Americas“, una nuova iniziativa di sicurezza nell’emisfero occidentale che verrà presentata sabato in Florida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

