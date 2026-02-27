Anche se va avanti da tempo (da quando l’infrastruttura è stata bersagliata da missili e droni numerose volte dall’inizio della guerra), è cominciata ufficialmente adesso la battaglia per l’Amicizia – questo in russo significa Druzhba, il nome dell’oleodotto che rifornisce l’Ungheria pompando petrolio direttamente dal territorio della Federazione. Viktor Orban accusa Kiev di aver imposto un “blocco petrolifero” e chiede all’Unione Europea ora di verificare i danni alla struttura con una “missione conoscitiva con la partecipazione di esperti delegati slovacchi e ungheresi”; in una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo Antonio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il petrolio e la “battaglia per l’Amicizia”: Orban sfida l’Europa dopo l’interruzione del greggio russo

