Trump all' Iran | Nessun accordo solo la resa incondizionata

La Casa Bianca ha dichiarato che non ci saranno negoziati con l'Iran e ha affermato che l'unica opzione è una resa incondizionata. Questo annuncio arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e Teheran, mentre si discute di una possibile fine del conflitto e di una nuova leadership dopo la conclusione della guerra. Nessun altro dettaglio sul futuro delle relazioni tra i due paesi.

«Non ci sarà alcun accordo con l’Iran, eccetto che la resa incondizionata!», ha scritto ieri Trump su Truth. Dopo la resa dell’Iran, verrebbe «la selezione di leader» (al singolare o al plurale) «grandi e accettabili». Il presidente ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati a quel punto «risolleveranno l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai». Il messaggio è arrivato poche ore dopo che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian aveva scritto su X che «alcuni Paesi hanno avviato sforzi di mediazione» per porre fine alla guerra, ma sei giorni dopo l’inizio dei bombardamenti americani e israeliani, la Repubblica islamica non mostra alcuna intenzione, almeno pubblicamente, di volersi arrendere in modo incondizionato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

