Guerra Iran il Presidente Donald Trump | Nessun accordo se non la resa incondizionata
Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non ci saranno accordi con l’Iran se non la resa incondizionata, a una settimana dall’operazione militare contro gli Ayatollah. Le sue parole sono state rilasciate durante interviste a Truth e alla CNN. Al momento, nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle prossime mosse o alle condizioni specifiche richieste.
Nessun tipo di accordo, quindi, fino alla caduta del regime. Sempre nello stesso post aggiunge: Guerra Iran, l’Italia invia la fregata missilistica Federico Martinengo a difendere. Damon Albarn contro l’intelligenza artificiale: «Non credo sia possibile per l’AI. Sostanze stupefacenti nei drink, un rischio reale. Roma e Venezia sensibilizzano. Marchio registrato. Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma n°139 del 24102019 . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Guerra Iran-Israele, ucciso braccio destro Guida Suprema. Trump: “Nessun accordo, resa incondizionata”. Rubio: “Guerra durerà diverse settimane”. Russia e Cina al fianco dell’IranIl conflitto tra Iran, Israelee Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su...
Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.
Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»
Contenuti utili per approfondire Guerra Iran.
Temi più discussi: Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Iran, così il pacifista Trump è diventato il presidente della guerra: nel secondo mandato ha lanciato 8 attacchi militari; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.
Guerra Iran in diretta: partita per Cipro fregata italiana. Trump: Vogliamo resa incondizionata e leader accettabile. Media: Mosca aiuta TeheranLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein ... fanpage.it
Iran, Pedro Sanchez: la posizione della Spagna è no alla guerraLa posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra. E' quanto ha detto il presidente del governo spagnolo all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di in ... tg24.sky.it
Guerra Iran, telefoni roventi a Palazzo Chigi: Meloni in contatto con Erdogan sul tema dell'energia - facebook.com facebook
Guerra Iran, Londra rafforza lo scudo militare: Starmer invia jet in Qatar ed elicotteri a Cipro x.com