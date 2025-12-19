Truffa alle assicurazioni con finti incidenti agli animali | due persone denunciate

Due persone sono state denunciate per aver orchestrato truffe alle assicurazioni, simulando incidenti ai propri animali domestici. L’obiettivo era ottenere indebitamente rimborsi, sfruttando false denunce e situazioni create ad hoc. Un'operazione che mette in evidenza come alcune frodi possano compromettere il settore assicurativo e mettere a rischio risorse pubbliche e private. La denuncia rappresenta un passo importante nella lotta contro queste pratiche fraudolente.

Avrebbero simulato finti incidenti ai danni dei propri animali domestici per incassare rimborsi assicurativi. È quanto emerso da un'indagine della squadra mobile della questura di Chieti, che ha portato alla denuncia di due persone per truffa ai danni di diverse compagnie assicurative.Secondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

