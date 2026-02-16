Del Toro fa subito sul serio! Sua la prima tappa dell’UAE Tour 2026 terzo Antonio Tiberi

Isaac del Toro ha vinto la prima tappa dell’UAE Tour 2026, causando sorpresa tra gli appassionati. Il corridore spagnolo ha attaccato in salita davanti a tutti, dimostrando prontezza e coraggio. La sua fuga si è protratta a lungo, lasciando indietro il gruppo e arrivando in solitaria all’arrivo di Liwa Palace. Antonio Tiberi si è piazzato terzo, confermando il buon stato di forma e la competitività del team.

Era uno dei corridori più attesi della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sull'arrivo in pendenza di Liwa Palace, Isaac del Toro ha infatti firmato il primo sigillo all'UAE Tour 2026 con un'azione di forza prolungata grazie alla quale ha anticipato il gruppo e la volata. Il messicano ha retto fino alla fine nonostante il forte vento, centrando la 22esima vittoria in carriera, la prima in quella che potrebbe essere una stagione entusiasmante per il talento dell'UAE Team Emirates XRG. La frazione, partita da Madinat Zayed Majlis, non si è conclusa come da previsione dopo 144 chilometri. A causa del forte vento nel deserto, gli organizzatori hanno infatti ridotto il percorso a 118 chilometri totali, con l'arrivo previsto sempre a Liwa Palace.