Annalisa fa tappa a Pesaro | ecco la data del concerto nel nuovo tour della cantautrice

Pesaro, 14 dicembre 2025 – Non si è ancora spenta la eco per il concertone di Giorgia (8.500 persone), alla Vitrifrigo Arena che ecco arrivare una nuova data per un'altra amatissima cantante italiana: Annalisa. L'artista savonese ha inserito Pesaro nel suo nuovo tour e la data scelta è martedì 28 aprile 2026. Dopo il successo di “Capitolo I”, Annalisa torna dunque con un nuovo spettacolo dal titolo “Ma noi siamo fuoco-Capitolo II – Palasport 2026”, uno show che sin dalle premesse si annuncia ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per un’esperienza unica. La prima volta di Annalisa a Pesaro. Ilrestodelcarlino.it

