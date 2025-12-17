Caressa | Milinkovic-Savic è stato esaltato anche troppo ma ha evidenti lacune Per me Meret è molto più forte
Caressa apre un dibattito acceso sul ruolo di portiere e sulle valutazioni che lo riguardano, confrontando Meret e Milinkovic-Savic. La discussione, sempre più divisiva tra tifosi e esperti, si concentra sulle qualità e sui limiti dei due atleti, alimentando un confronto che coinvolge tutta la sfera calcistica italiana. Un tema che resta al centro delle attenzioni e delle opinioni più contrastanti del momento.
Oggi Caressa interviene sul tema del portiere del Napoli, soffermandosi sui criteri di valutazione del ruolo e su un confronto che continua a far discutere: quello tra Meret e Milinkovic-Savic, sempre più acceso e divisivo tra tifosi e addetti ai lavori. Le parole di Caressa. Fabio Caressa ha commentato sul suo canale YouTube il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic: «Nel Napoli vedo un portiere che gioca molto bene con i piedi, Savic, ma io ho sentito tante volte criticare Meret, ma per me è molto più forte di Milinkovic-Savic. Forse i rigori parati ha influito sui giudizi. Meret per me è più forte tra i pali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Napoli in emergenza: oltre a Lobotka ko anche Politano, Milinkovic-Savic, Buongiorno e Rrahmani
Leggi anche: Milinkovic Savic Juve, nuova rivale per il centrocampista serbo: questa squadra vuole fare sul serio anche se… Lo scenario
IL COMMENTO - Caressa: "Meret per me è più forte tra i pali di Milinkovic-Savic" - Fabio Caressa, giornalista Sky, ha parlato del Napoli sul suo canale YouTube: "Nel Napoli vedo un portiere che gioca molto bene con i piedi, che è Milinkovic- napolimagazine.com
Milinkovic-Savic, tutti pazzi per lui: per l'ex Lazio offerte da record. E la Juve... - Savic, l'amato "sergente" della Lazio di qualche anno fa, dal 2023 gioca in Arabia, all'Al- corrieredellosport.it
Milinkovic-Savic, il Napoli vuole condizioni di pagamento diverse rispetto alla clausola - Le trattative con il Torino vanno avanti: gli azzurri vorrebbero affondare il colpo, ma ... gianlucadimarzio.com
Caressa ride, ma non c'è niente da ridere.
#Caressa: «#MilinkovicSavic è stato esaltato anche troppo, ma ha evidenti lacune. Per me, #Meret è molto più forte». Su YouTube: «Milinkovic calcia forte ma iniziamo a giudicare i portieri per quanto parano. A Udine ha commesso due errori sui due gol annul - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.