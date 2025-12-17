Caressa | Milinkovic-Savic è stato esaltato anche troppo ma ha evidenti lacune Per me Meret è molto più forte

Caressa apre un dibattito acceso sul ruolo di portiere e sulle valutazioni che lo riguardano, confrontando Meret e Milinkovic-Savic. La discussione, sempre più divisiva tra tifosi e esperti, si concentra sulle qualità e sui limiti dei due atleti, alimentando un confronto che coinvolge tutta la sfera calcistica italiana. Un tema che resta al centro delle attenzioni e delle opinioni più contrastanti del momento.

Oggi Caressa interviene sul tema del portiere del Napoli, soffermandosi sui criteri di valutazione del ruolo e su un confronto che continua a far discutere: quello tra Meret e Milinkovic-Savic, sempre più acceso e divisivo tra tifosi e addetti ai lavori. Le parole di Caressa. Fabio Caressa ha commentato sul suo canale YouTube il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic: «Nel Napoli vedo un portiere che gioca molto bene con i piedi, Savic, ma io ho sentito tante volte criticare Meret, ma per me è molto più forte di Milinkovic-Savic. Forse i rigori parati ha influito sui giudizi. Meret per me è più forte tra i pali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

