lerici cede il passo alla capolista academy firenze troppo forte

L’impegno era proibitivo, l’avversario troppo forte per la pur volenterosa Landini Lerici. Di fronte al “PalaBiagini“ c’era capolista Basket Academy Firenze vittoriosa 86-53. "Le ragazze stanno facendo molto bene - afferma il presidente Alberto Bodini – considerando che siamo una neopromossa. Non solo, ma la posizione di centroclassifica anche delle altre due compagini del Progetto Golfo e dintorni, certifica oggi la bontà del nostro lavoro". La Landini ha schierato Tronfi 7, Saloni 5, Demi G. 0, Gioan 14, Demi R. 2, Leovino 6, Cacopardo 6, Candelori 4, Mangano 9; n.e. Castorina. All. Cabani e Ferretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
