L’impegno era proibitivo, l’avversario troppo forte per la pur volenterosa Landini Lerici. Di fronte al “PalaBiagini“ c’era capolista Basket Academy Firenze vittoriosa 86-53. "Le ragazze stanno facendo molto bene - afferma il presidente Alberto Bodini – considerando che siamo una neopromossa. Non solo, ma la posizione di centroclassifica anche delle altre due compagini del Progetto Golfo e dintorni, certifica oggi la bontà del nostro lavoro". La Landini ha schierato Tronfi 7, Saloni 5, Demi G. 0, Gioan 14, Demi R. 2, Leovino 6, Cacopardo 6, Candelori 4, Mangano 9; n.e. Castorina. All. Cabani e Ferretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lerici cede il passo alla capolista. Academy Firenze troppo forte

Leggi anche: Landini Lerici cede alla distanza contro Ciriè. Pari all’intervallo poi Tourè decide il match

Leggi anche: Scandicci troppo forte: l’Omag-Mt cede in tre set

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lerici cede il passo alla capolista. Academy Firenze troppo forte - Il team di Cabani e Ferretti ha affrontato le avversarie con grande determinazione ma non è stato sufficiente. lanazione.it