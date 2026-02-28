Domani nel centro di Cerreto si tiene una gara di mountain bike, con partenza alle 9.30, dedicata alla memoria di Giuseppe Nardini. La competizione, chiamata “Trofeo 10 Comuni”, è alla sua quinta edizione e rappresenta l’ottava tappa del circuito storico. Gli appassionati di ciclismo si preparano ad assistere a una giornata di sfide e adrenalina.

Torna a Cerreto la passione per la mountain bike con la quinta edizione della gara valida come ottava prova del circuito storico " Trofeo 10 Comuni ". L’appuntamento per i 100 partecipanti è fissato per le ore 8 di domani di fronte all’alimentari Adalgisa nel centro del paese, mentre il via alla corsa avverrà intorno alle 9,30. La competizione è aperta a tutte le categorie amatoriali e prevede percorsi studiati per ogni livello di età, esperienza e tipologia di bici, dalla Mtb tradizionale alle e-bike e alle bici gravel. Due i tracciati, entrambi con partenza ed arrivo a Cerreto lungo diversi sentieri del Pasquilio: il più corto misura 15 km con 650 metri di dislivello, mentre il percorso lungo arriva a 22 km con 950 metri di dislivello, offrendo sfide crescenti ma mai proibitive con un percorso variegato e divertente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, domani appuntamento nel centro di cerreto. la gara, partenza alle 9.30, si correrà in memoria di giuseppe nardini. Il “Trofeo 10 Comuni“ accende l’entusiasmo degli appassionati della mountain bike

