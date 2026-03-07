Trionfo a Tbilisi la reggina Anna Morabito campionessa europea di parapowerlifting

A Tbilisi, Anna Morabito si è laureata campionessa europea di parapowerlifting, portando a casa l’oro. La atleta calabrese ha ottenuto il risultato in una competizione continentale, dimostrando le sue capacità e la sua preparazione. La vittoria rappresenta un importante traguardo per la sua carriera nel mondo paralimpico.

Il presidente del Consiglio regionale Cirillo, ricorda il riconoscimento ricevuto a palazzo Campanella e sottolinea il valore dello sport paralimpico come esempio di inclusione e forza La Calabria celebra un nuovo trionfo paralimpico: l’atleta Anna Morabito conquista l’oro europeo di parapowerlifting a Tbilisi, confermando il suo straordinario percorso di determinazione e resilienza. In quell’occasione Anna aveva promesso che avrebbe portato a casa un grande risultato: oggi ha mantenuto quella promessa con una prestazione straordinaria. La sua storia – prosegue il presidente del Consiglio regionale – è una testimonianza di forza e di determinazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

