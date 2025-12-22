Trionfo tricolore per Sara Micera | è la nuova campionessa italiana di taekwondo

Oro e bronzo: storica doppietta per il Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani 2025. Le finali nazionali di Lido di Jesolo hanno visto emergere Sara Micera, che si è laureata campionessa d’Italia, e Lorenzo Franchi, che ha conquistato il terzo posto. Questo risultato testimonia la crescita e l’impegno della squadra, contribuendo a rafforzare la reputazione del settore nel panorama sportivo nazionale.

Oro e bronzo: storica doppietta per il Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani 2025. Le finali nazionali di Lido di Jesolo hanno visto emergere Sara Micera che ha vissuto la forte emozione di laurearsi campionessa d'Italia e Lorenzo Franchi che ha meritato il terzo gradino del podio

