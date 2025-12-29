Controlli stradali nel weekend | in motorino non si ferma all' alt inseguito e denunciato

Nel fine settimana, i Carabinieri di Pisa hanno intensificato i controlli stradali per garantire la sicurezza sulla rete viaria. Un esempio è un motociclista che, non rispettando l’alt, ha tentato la fuga ed è stato successivamente fermato e denunciato. Questi controlli mirano a prevenire comportamenti pericolosi e a promuovere la responsabilità alla guida, in particolare in relazione alla guida sotto l’effetto di sostanze alteranti.

Proseguono i controlli sulla sicurezza stradale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, volti a contrastare il fenomeno della guida in condizioni di alterazione psico-fisica. Nel corso dell'ultimo week-end, l'attività preventiva e repressiva ha portato al deferimento in stato di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Folle inseguimento nel pomeriggio di Sondrio: motorino non si ferma all'alt e scappa Leggi anche: Folle inseguimento nel pomeriggio di Sondrio: motorino non si ferma all'alt e scappa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Controlli tra le vie della movida, sanzionati cinque parcheggiatori abusivi; Controlli interforze per una movida sicura, sanzioni e denunce per sette parcheggiatori abusivi. Ottanta moto e 50 auto fermate per controlli, oltre 50 le violazioni al codice - Prosegue l'attività di controllo dei carabinieri lungo le principali arterie stradali montane dell’Alto Adige. rainews.it «Strade montane come circuiti». Si chiedono più controlli per le moto - Non è solo il passo di Zambla a essere meta (quando non è preso letteralmente d’assalto) dei motociclisti. ecodibergamo.it Afragola, controlli della polizia locale: auto e moto sequestrate, multe ad automobilisti - In meno di quarant’otto ore gli agenti della municipale diretti dal comandante Antonio Piricelli, nel corso dei controlli ... ilmattino.it Natale sotto controllo a Sanremo: presidio diffuso della polizia locale tra anti-alcol, viabilità e abusivismo Dall’ordinanza sulle bevande alcoliche ai controlli stradali, fino al monitoraggio del commercio abusivo: giorni di grande afflusso turistico senza cri - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.