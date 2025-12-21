Scappa all' Alt dei carabinieri e tenta di dileguarsi inseguito e bloccato la scoperta | guidava senza patente

Guidava senza patente. Incappato in un controllo stradale dei carabinieri, anziché fermarsi all'Alt che gli era stato appena imposto, ha accelerato e ha tentato la fuga. Tuttavia, è stato inseguito e, alla fine, bloccato. La scoperta delle sue irregolarità ha portato a conseguenze che si aggiungono alla sua condotta.

Guidava senza patente. Incappato in un controllo stradale dei carabinieri, anziché fermarsi all'Alt che gli era stato appena imposto, ha accelerato e ha tentato la fuga. Da via Gela, a Licata, ha cercato di far perdere ogni sua traccia. Ma invano. E' stato infatti inseguito dalla pattuglia dei.

