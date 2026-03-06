Compie 30 anni la legge sul riutilizzo dei beni confiscati | iniziative anche a Palermo

Dal 6 all’8 marzo, in tutta Italia, Libera organizza una mobilitazione per celebrare i 30 anni della legge 10996, che permette il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie. Durante questa tre giorni, si svolgeranno banchetti, incontri e iniziative in numerose piazze, tra cui Palermo, per ricordare l’importanza di questa normativa e promuovere il suo utilizzo.

Sabato un momento di confronto sul ruolo sociale di questi spazi. Libera avvia una raccolta firme: "Il 2% del Fondo unico giustizia venga destinato a nuovi progetti" Anche a Palermo sono previste diverse iniziative. Tra queste sabato 7 marzo alle ore 10.30 presso Arci Epyc si terra` "Una legge epyca! Talk & brunch per i 30 anni della legge sul riuso sociale dei beni confiscati", un momento di confronto sul ruolo che questi spazi possono avere nel rafforzare le comunita`, sostenere le realta` del territorio e creare opportunita` di protagonismo giovanile. Interverranno Valerio Bordonaro (Epyc, Arci Palermo), Emilio Miceli (Centro Pio La Torre), Valerio Tartamella (Consulta Giovanile Bagheria) e Mariangela Di Gangi (Consigliera comunale di Palermo).