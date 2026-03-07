Fermati in zona Giotto con strumenti da scasso in auto | allontanati dal territorio aretino

La Polizia di Stato ha fermato un'auto in zona Giotto, trovandovi strumenti da scasso. Dopo il controllo, gli agenti hanno fatto allontanare i proprietari dal territorio aretino. L’attività di controllo del territorio prosegue lungo le strade che conducono al centro città. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ad altre persone coinvolte o a eventuali sviluppi successivi.

È accaduto nella serata di ieri, venerdì 6 marzo. La Volante della Questura ha fermato una vettura con tre uomini a bordo, risultati tutti con precedenti per furto Continua l'attività controllo del territorio da parte della Polizia di Stato lungo le strade dirette verso il centro città. Nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, in zona Giotto, la Volante della Questura ha fermato per un accertamento un’auto che alla vista della polizia aveva compiuto una manovra sospetta accostando repentinamente a bordo strada. A bordo del mezzo vi erano tre uomini, di origine straniera, di un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, che alla richiesta degli agenti, pur comprendendo e parlando bene l’italiano, non hanno saputo fornire una giustificazione sulla loro presenza nel territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

