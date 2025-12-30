In auto con 300 gioielli e attrezzi da scasso tre denunciati e due sono minorenni

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, a Prato, la polizia locale ha fermato un’auto con tre persone a bordo, di origine croata. Durante il controllo, sono stati rinvenuti circa 300 gioielli e attrezzi da scasso, portando alla denuncia di tre individui, di cui due minorenni. L’intervento si è svolto in via Roma e rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione contro le attività illecite nella zona.

Prato, 30 dicembre 2025 – Nella mattinata di lunedì 29 dicembre, in via Roma, una pattuglia del reparto motociclisti della polizia locale di Prato ha proceduto al controllo di un veicolo con targa straniera, a bordo del quale si trovavano tre croati. Dalle verifiche immediate è emerso che tutti e tre risultavano gravati da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Dalla perquisizione sono spuntati circa 300 monili e gioielli di varia natura, contenuti in portagioie, oltre a una somma in contanti e a strumenti da scasso, senza che alcuno dei tre fosse in grado di fornire una spiegazione credibile sulla provenienza del materiale.

