Nella giornata, la Squadra Mobile di Benevento ha eseguito un’operazione antidroga, arrestando un uomo di 35 anni trovato in possesso di cocaina e hashish. L’intervento, diretto dal dirigente Flavio Tranquillo, ha portato al fermo dell’individuo e al sequestro di sostanze stupefacenti. Questo intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga sul territorio, garantendo maggiore sicurezza per la comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione antidroga della Squadra Mobile di Benevento, diretta dal dirigente Flavio Tranquillo. Nel contesto delle misure di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine. Gli ispettori di Polizia hanno dapprima effettuato una perquisizione personale, nel corso della quale l’uomo è stato trovato in possesso di quattro pallini di cocaina. Successivamente, il controllo si è esteso all’ abitazione del soggetto, dove sono stati rinvenuti alcuni grammi di marijuana e hashish. Per l’uomo sono stati scartati gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz della Squadra Mobile, cocaina addosso e hashish in casa: arrestato 35enne

Leggi anche: Milano, 37enne arrestato in casa con hashish, marijuana e un revolver: blitz della Squadra Mobile

Leggi anche: Cocaina e bombe carta nascoste in casa. Blitz della Squadra Mobile: 30enne nei guai

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il market della droga. Blitz della Squadra Mobile in una casa alla Canalina; Market della droga in casa. Cocaina pronta per le feste. Bloccato lo spacciatore; Blitz antidroga alla Salinella, due arresti e sequestro di armi e cocaina; Coca e hashish per Natale: a 21 anni già nascondeva più di 3 chili di droga.

Il market della droga. Blitz della Squadra Mobile in una casa alla Canalina - Gli agenti bloccano uno spacciatore mentre in auto vende una dose. msn.com