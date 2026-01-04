Più di un quintale di hashish cocaina ed eroina arrestato un uomo dopo il blitz della squadra mobile

Un uomo è stato arrestato dalla squadra mobile dopo un blitz che ha portato al sequestro di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina ed eroina, insieme a sostanze da taglio. L’operazione si inserisce in un’azione volta a contrastare il traffico di droga e il mercato illecito di sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e reti di distribuzione.

È stato trovato in possesso di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti, fra hashish, cocaina ed eroina, oltre a un ingente quantitativo di sostanza da taglio. Per questo, come riporta l'Ansa, in Val Vibrata, nel Teramano, è stato arrestato un cittadino albanese. Dopo il blitz della squadra.

