Travolge ragazza in motorino e scappa | uomo identificato e denuciato per fuga e omissione di soccorso

Un uomo è stato identificato e denunciato per aver travolto una ragazza in motorino e poi scappato. L’incidente è avvenuto circa 48 ore fa, quando il conducente ha trascinato la giovane per circa 20 metri, lasciandola sul posto. Durante la fuga, l’automobilista ha urtato anche un veicolo in sosta prima di essere rintracciato dalla polizia locale.

L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria di via Gentile, a Cerignola. Fondamentale, per il buon esito dell'indagine, sono stati i filmati del sistema di videosorveglianza comunale Travolge una ragazza in motorino e scappa dopo averla trascinata per circa 20 metri. A circa 48 ore dall'incidente stradale, la polizia locale ha identificato l'automobilista che, nella fuga, ha anche urtato contro un veicolo in sosta. A raccontare la vicenda, conclusasi con la denuncia per fuga e omissione di soccorso, è l'assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella: “Qualche giorno fa, all’altezza della rotatoria di via Gentile, una ragazza a bordo di un motorino è stata investita e trascinata per circa 20 metri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Scappa dopo l’incidente, condannato per omissione di soccorso Leggi anche: Tampona un'auto con un bambino a bordo e scappa: a giudizio per omissione di soccorso Aggiornamenti e notizie su Travolge ragazza. Discussioni sull' argomento Non dà la precedenza e travolge uno scooter: l'incidente ripreso da una telecamera a Milano. Video; Lanciano, motociclista perde per strada la passeggera; Autobus travolge una moto in centro a Milano: quattro persone ferite tra cui il conducente Atm; Incidente a Milano autobus travolge una moto in via Senato | quattro feriti. Cronaca. Rimini, perde il controllo della Mustang e travolge tutto: 58enne ubriaco investe una ragazza - facebook.com facebook Misano. Mustang fuori controllo colpisce due auto e travolge una ragazza x.com