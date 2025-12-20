Trasporto pubblico locale Messina riceverà 36 milioni nei prossimi tre anni
“Fine di una disparità storica”. Così Cateno De Luca festeggia il via libera all'emendamento proposto da Sud Chiama Nord che assegna 36 milioni a Messina per i prossimi tre anni. Fondi che riguardano il trasporto pubblico locale e in particolare il rimborso chilometrico che la Regione riconosce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
