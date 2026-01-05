Dalla Regione 21 milioni in più per il trasporto pubblico locale di Venezia
La Regione Veneto ha destinato oltre 21 milioni di euro al trasporto pubblico locale di Venezia, inserendoli in un fondo complessivo di circa 52 milioni provenienti dal Fondo nazionale. Questo stanziamento, trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a sostenere e migliorare i servizi di trasporto nella Città metropolitana, garantendo continuità e qualità alle infrastrutture di mobilità locale.
