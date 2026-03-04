KEY – The Energy Transition Expo Rimini capitale della transizione energetica dal 4 al 6 marzo 2026

Oggi prende il via la nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, che si svolge alla Fiera di Rimini fino al 6 marzo 2026. L’evento riunisce aziende, professionisti e stakeholder del settore energetico per tre giorni dedicati alle innovazioni e alle soluzioni per la transizione energetica. La fiera si tiene in un momento di forte attenzione verso le tematiche ambientali e di sostenibilità.

Parte oggi la nuova edizione di KEY – The Energy Transition Expo, in programma fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini. L’evento, organizzato da IEG (Italian Exhibition Group), è il punto di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica. Un’edizione più grande e più internazionale, in cui sono attesi più di 1.000 brand espositori di cui il 30% dall’estero, con una presenza significativa di aziende da circa 30 Paesi. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Agenzia ICE e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), è prevista la presenza di oltre 500 hosted buyer e delegazioni da circa 50 Paesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

