L’Ecomuseo Adda di Leonardo Mappe virtuali arte e storie La scoperta dei tesori del territorio

L’Ecomuseo Adda di Leonardo offre un affascinante viaggio tra arte, storia e natura, attraverso mappe virtuali e racconti di territorio. Con 260 luoghi, 26 itinerari e le esperienze di escursionisti, il museo valorizza le storie delle persone e i tesori nascosti lungo il corso del fiume Adda, creando un percorso immersivo e coinvolgente per scoprire il patrimonio locale.

Le storie delle persone, le mappe di 260 luoghi diversi, ventisei itinerari e le esperienze di nove escursionisti. Le videointerviste ai protagonisti del territorio. E la possibilità di immaginare e creare da sé un percorso turistico fra le realtà che raccontano della presenza del genio di Vinci lungo l'Adda, fra le ville che ospitarono il talento dell'artista toscano e gli speroni di roccia nella forra dove i critici immaginano l'ispirazione della Vergine delle Rocce. Identitafluenti.it è online. La piattaforma creata dall' Ecomuseo Adda di Leonardo con la collaborazione dei privati e della Regione è accessibile a chi, anche lontano dai mesi estivi, vuole approfittare delle vacanze natalizie per scoprire dietro l'angolo una realtà suggestiva fra paesaggi, arte e cultura.

