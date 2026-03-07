Mecnavi Bertinoro ricorda i tredici operai morti nel 1987 | il programma delle iniziative

A Bertinoro il 13 marzo si svolgono iniziative per ricordare i tredici operai morti nel 1987 durante la tragedia della Mecnavi. Quella data segna il 39° anniversario dell’incidente, uno degli episodi più gravi legati al lavoro in Italia. Le celebrazioni prevedono vari eventi e commemorazioni pubbliche rivolte a onorare la memoria delle vittime.

Il 13 marzo ricorre il 39° anniversario della tragedia della Mecnavi, uno degli incidenti sul lavoro più gravi della storia italiana. Correva l’anno 1987, nel porto di Ravenna: in conseguenza di esalazioni tossiche, tredici operai persero la vita all’interno della cisterna della nave gasiera “Elisabetta Montanari”. Questa tragedia colpì profondamente tutta la comunità, lasciando un segno indelebile nelle coscienze di molte persone che, da allora, continuano a impegnarsi perché il lavoro sia sempre più sicuro. Ricordare quel dramma significa non solo rendere omaggio a chi ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro, ma anche ribadire fermamente la necessità di introdurre reali tutele e controlli rigorosi, per garantire la sicurezza di tutte e di tutti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

