Dalla tragedia Mecnavi al terremoto del 2012 | è morto Demetrio Egidi guidò la Protezione civile regionale
Demetrio Egidi, figura di rilievo nella Protezione civile dell’Emilia-Romagna, è scomparso. Nel corso di quasi trent’anni, ha guidato con dedizione le operazioni di emergenza, dalla tragedia Mecnavi al terremoto del 2012, contribuendo a gestire situazioni critiche e avviare il processo di ripresa. La sua esperienza e il suo impegno hanno lasciato un’impronta significativa nel settore della protezione civile regionale.
“In quasi trent’anni a capo della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, è stato sempre in prima linea nelle emergenze, gestendo con determinazione e competenza le fasi più critiche e avviando poi il difficile percorso verso la normalità. Era un riferimento, una sicurezza. Ed è stato soprattutto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
