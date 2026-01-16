Dalla tragedia Mecnavi al terremoto del 2012 | è morto Demetrio Egidi guidò la Protezione civile regionale

Demetrio Egidi, figura di rilievo nella Protezione civile dell’Emilia-Romagna, è scomparso. Nel corso di quasi trent’anni, ha guidato con dedizione le operazioni di emergenza, dalla tragedia Mecnavi al terremoto del 2012, contribuendo a gestire situazioni critiche e avviare il processo di ripresa. La sua esperienza e il suo impegno hanno lasciato un’impronta significativa nel settore della protezione civile regionale.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.