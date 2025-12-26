Travolto e ucciso dal treno tragedia a Santo Stefano

Perugia, 26 dicembre 2025 – Tragedia nel giorno di Santo Stefano. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. È successo tra Orte e Terni sulla linea Foligno-Orte. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per gli accertamenti necessari da parte dell'autorità giudiziaria intervenuta dopo l'incidente. Al momento, intorno alle 15:30, la circolazione risulta tornata regolare.

