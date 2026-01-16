Tragedia sui binari a Trecate è un 68enne veneto l' uomo travolto e ucciso da un treno

Nella serata di mercoledì 14 gennaio, a Trecate, un uomo di 68 anni proveniente dal Veneto è stato investito e ucciso da un treno sui binari. La vicenda ha richiesto l'intervento delle autorità per accertare le cause dell’incidente. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di sviluppo.

La vittima è un 68enne di origine sudamericana residente nel veronese, Hector Martinez Regulo. L'uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno diretto a Milano: l'incidente si è verificato a circa 600 metri dopo la stazione di Trecate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con i vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e le forze dell'ordine. Gli accertamenti e i rilievi sono stati svolti da polizia ferroviaria e carabinieri e serviranno per ricostruire l'accaduto e stabilire se si sia trattato o meno di un tragico incidente.

