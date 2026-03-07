Tragedia in aeroporto a Fiumicino bimbo di pochi mesi ha un malore e muore

In aeroporto a Fiumicino, un bambino di pochi mesi ha avuto un malore improvviso. I soccorritori sono intervenuti subito e hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora e mezza, ma purtroppo senza successo. La scena si è svolta davanti ai presenti, mentre le operazioni di soccorso continuavano senza esito. La tragedia ha sconvolto i presenti e ha portato all’intervento delle autorità.

Per il piccolo non c'è stato niente da fare: per più di un'ora e mezzo sono andati avanti i tentativi di rianimazione. Ma poi è morto per un problema al cuoricino.