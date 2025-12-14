Malore improvviso muore bimbo di 22 mesi

Un tragico doppio lutto scuote la Vallecamonica, nel Bresciano, con la perdita di due bambini in pochi giorni. Un bimbo di 22 mesi è morto improvvisamente all’ospedale di Bergamo dopo un malore, mentre un neonato è deceduto pochi giorni dopo la nascita agli Spedali civili di Brescia. La comunità è sconvolta da queste drammatiche vicende.

Doppio dramma nello stesso territorio, In Vallecamonica, nel Bresciano, dove a una settimana di distanza sono morti due bambini, uno di 22 mesi deceduto l'altra sera all'ospedale di Bergamo dopo essere stato portato d'urgenza da Darfo mentre un neonato era deceduto agli Spedali civili di Brescia pochi giorni dopo essere venuto alla luce all'ospedale di.

Tragedia all’asilo nido, bimba si sente male durante il riposino e muore in ospedale - Tragedia all'asilo nido di Tivoli, una bambina di due anni muore dopo un malore improvviso durante il riposino; aperta un'indagine per accertare le cause del decesso ... bigodino.it

