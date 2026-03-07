Tragedia all' aeroporto di Fiumicino muore bimbo di pochi mesi colto da malore

Un bambino di pochi mesi è morto all'aeroporto di Fiumicino dopo aver avuto un malore. I genitori hanno richiesto assistenza sul posto e il bambino è stato subito portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La vicenda si è verificata durante un momento di attesa presso lo scalo aeroportuale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Tragedia all'aeroporto di Fiumicino dove un bimbo di mesi è stato colto da malore ed è poi deceduto in ospedale. Un dramma che si è consumato nel pomeriggio di giovedì 5 marzo. Secondo quando appreso da RomaToday, una famiglia di origine africana si trovava al Terminal 1. Improvvisamente, il piccolino si è sentito male davanti agli occhi dei suoi cari e dei viaggiatori che in quel momento si trovavano nello scalo aeroportuale. Subito sono scattati i soccorsi, con il personale del 118 che è prontamente intervenuto e che ha effettuato le operazioni di rianimazione. Con ancora un flebile battito il bimbo è stato elitrasportato in ospedale ma purtroppo non ce l'ha fatta.