Tragedia Domenico | medici sospesi al Monaldi e richieste di trasferimento in aumento

Dopo la morte di un bambino di due anni al Monaldi di Napoli, a causa di un trapianto di cuore fallito, sono stati sospesi alcuni medici dell’ospedale. Le richieste di trasferimento tra i professionisti coinvolti stanno aumentando, mentre le autorità sanitarie hanno avviato procedimenti disciplinari. La vicenda ha portato a un aumento delle tensioni all’interno del nosocomio, che ora si concentra sulla gestione della situazione e sulle misure da adottare.

Il piccolo Domenico, deceduto a soli due anni dopo un trapianto di cuore fallito, ha scosso profondamente l'Ospedale Monaldi di Napoli. Questo tragico evento ha portato l'ospedale a prendere una serie di misure per affrontare la situazione e le segnalazioni ricevute dal personale. In seguito al decesso, molti dipendenti della Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica hanno fatto pervenire alla direzione numerose segnalazioni, comprese richieste di trasferimento. Queste comunicazioni hanno messo in luce preoccupazioni riguardo all'ambiente lavorativo e alle condizioni di stress avvertite dal personale coinvolto nelle operazioni.

Domenico Caliendo, l’Ospedale Monaldi: «Sospesi dal servizio due dirigenti medici coinvolti nel trapianto»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due...

Bambino di Napoli, la tragedia di Domenico non è isolata: indagini su altri due casi al Monaldi. I dubbi dei medici austriaci: dal ghiaccio al danno al ventricolo sinistro nei verbaliRoma, 27 febbraio 2026 - Il caso di malasanità del piccolo di due anni, Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio, come conseguenza del trapianto di un...

