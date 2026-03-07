Traffico Roma del 07-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 7 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti sulla Salaria, vicino all'aeroporto dell'Urbe, a causa di lavori in corso. I veicoli si muovono lentamente in entrambe le direzioni mentre le operazioni di manutenzione continuano sulla carreggiata. Si consiglia agli automobilisti di pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibili quindi la formazione di code Ricordiamo anche lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico alternato ed è frequente la formazione di code e attese nelle direzioni prosegue fino a domani alla fiera di Roma il motodays 2026 manifestazione dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test ride e incontri godiamo che per raggiungere lo spazio espositivo oltre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30

