Traffico Lazio del 07-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio, alle 09:30 del 7 gennaio 2026, presenta ancora diverse criticità a causa delle recenti forti piogge e delle esondazioni. Numerose strade, tra cui via Tiburtina, via Appia, via Ardeatina, e via Laurentina, sono chiuse o percorribili con restrizioni, con deviazioni e senso unico alternato in varie zone di Roma. La situazione rimane complessa in molte aree, richiedendo attenzione e pianificazione agli utenti della mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ancora critica la situazione in diversi quartieri dopo le forti piogge che hanno colpito ieri la capitale a causa dell'esondazione dell'aniene sono ancora chiuse via Tiburtina da Tor Cervara raccordo via di Tor Cervara e alcune strade circostanti per allagamenti chiusa via Appia tra Ciampino e Frattocchie nelle due direzioni chiuse anche via Ardeatina tra via Andrea Millevoi e via di Tor Pagnotta e via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli altra chiusura su via di Trigoria all'altezza di via Arena percorso alternativo via Mario Vinciguerra da poco riaperta invece la via Collatina chiusa in precedenza tra via della Vergine via Emilio Longoni a Roma Nord per l'esondazione di un torrente in via Lello maddaleno è chiuso il ponte di accesso al quartiere di belpoggio tra Settebagni e via del Monte di casa per uno smottamento q via Salaria tra piazza di Priscilla e Ponte Salario verso la tangenziale est il traffico è deviato su via di Tor Fiorenza ancora per svuotamento si transita senso unico alternato su via Trionfale all'altezza di via Pier Paolo Pasolini con inevitabili code per lo stesso motivo transito a senso unico alternato anche sulla via Aurelia Antica tra via del Casale di San Pio Quinto via Leone XIII resta chiusa anche via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

