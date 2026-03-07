Trafficavano droga dalla Spagna all' Italia per rifornire i locali della movida chiesti 130 anni di carcere per la banda dei narcos

Una banda di narcotrafficanti è stata smantellata dopo aver trafficato droga dalla Spagna all’Italia per rifornire i locali della movida. La procura ha chiesto 130 anni di carcere complessivi per i membri del gruppo. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova e condotte dai carabinieri di Massa insieme alla DIA di Firenze.

Ha chiesto condanne per 130 anni di carcere il pubblico ministero Federico Manotti, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, al processo che vede alla sbarra una gang di narcotrafficanti che importava cocaina per la movida della Toscana, in particolare quella della Versilia. Gli imputati sono diciotto. Ecco le richieste che il pm ha fatto al gup del Tribunale di Genova Martina Tosetti (il processo si svolge con il rito abbreviato) al termine della sua requisitoria: Davide Del Becaro 16 anni; Iacopo Gatti 18 anni; Andrea Gibiino 10 anni; Luca De Giorgio 8 anni; Ciro Tarantino 3 anni; Andreea...