Traffico di droga tra Spagna Toscana e Liguria chiesti 130 anni di carcere per 18 imputati

In un’operazione riguardante il traffico di droga tra Spagna, Toscana e Liguria, sono stati chiesti 130 anni di carcere complessivi per 18 imputati. Le autorità hanno emesso condanne fino a 18 anni di reclusione a carico di alcuni dei sospettati coinvolti in un presunto traffico internazionale di stupefacenti. L’indagine ha portato all’arresto di diverse persone e al sequestro di sostanze illegali.

Processo con rito abbreviato, la richiesta di condanna più alta è di 18 anni. Prossima udienza il 20 marzo Condanne fino a 18 anni di reclusione per un presunto traffico internazionale di stupefacenti tra Spagna, Toscana e Liguria. Sono le richieste formulate dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova nel processo con rito abbreviato che vede imputate 18 persone che rischiano complessivamente fino a 130 di carcere. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del comando provinciale di Massa e dalla Direzione investigativa antimafia di Firenze. Al centro dell’inchiesta un’organizzazione che, secondo l’accusa, avrebbe importato ingenti quantitativi di hashish e marijuana dalla Spagna per rifornire il mercato della Versilia, della provincia di Massa-Carrara e dell’area spezzina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

