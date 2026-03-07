Tra strappi e riformulazioni | Roma capitale inciampa verso la meta

A Roma, le trattative sulla riforma costituzionale sono state caratterizzate da continui cambi di direzione e incontri serrati. Tra discussioni, proposte riformulate e tentativi di trovare un accordo, il percorso verso l’approvazione si è rivelato complesso e incerto. Le interlocuzioni tra le parti sono proseguite in vari tavoli tecnici, ma ancora non si è raggiunto un risultato definitivo.

Fumata nera, grigia, poi forse bianca. Interlocuzioni frenetiche e tavoli tecnici per sbrogliare la matassa della riforma costituzionale che dovrebbe finalmente, condizionale sempre d’obbligo, riconoscere la specificità della Capitale e darle una piena forma istituzionale, munita di fondi, certo, ma soprattutto poteri, compresi quelli legislativi. Tutto era sembrato sul punto di cadere, e di infrangersi contro il muro delle diverse sensibilità politiche. Il 27 febbraio è emerso uno scontro decisamente infuocato tra il Pd, che accusava di spirito anti-romano un emendamento a firma Lega, e la maggioranza che rispedendo al mittente l’accusa se la prendeva con il Partito democratico e il rischio di far saltare tutto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Tra strappi e riformulazioni: Roma capitale inciampa verso la meta Leggi anche: Capitale della Cultura, la Romagna "fa squadra" a Roma: in ottanta verso l'audizione al ministero Ostuni verso la capitale del Folklore pugliese: un viaggio tra storia, simboli e significati dell’ulivoOSTUNI - Domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 18, Ostuni si prepara a vivere una serata di grande valore simbolico e culturale.