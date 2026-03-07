Ieri mattina ho letto sulla prima pagina dell’inserto Sette del Corriere della Sera del 27 febbraio 2026 un articolo che riguarda la vicenda di Enzo Tortora intitolato «Tortora ha lottato con il fato!!!». L'articolo si focalizza sulla sua battaglia contro gli errori commessi da alcuni magistrati e giudici durante il procedimento legale a suo carico, evidenziando come abbia affrontato le ingiustizie subite.

Ho avuto modo ieri mattina di leggere sulla prima pagina dell’inserto Sette del Corriere della sera del 27 febbraio 2026 con il seguente titolo in merito alla nota vicenda di Enzo Tortora: «Tortora ha lottato con il fato!!!». Inutile dire che ho avuto un sussulto: un brivido mi ha percorso la schiena in quanto ho immediatamente ravvisato in quello sciagurato titolo qualche cosa di insidiosa cortigianeria eo ignobiltà. Ricorrere al fato ossia al cosiddetto destino ineluttabile, alla legge divina suprema, superiore a qualsiasi volontà dell’uomo, significa bestemmiare, elevare una volgare “fregnaccia” a qualche cosa che comunque rimane.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tortora non lottò contro il fato ma contro gli errori di pm e giudici

Altro che puniti: carriere brillanti per le toghe del caso TortoraDove eravamo rimasti? Il procuratore Felice Di Persia, che ordinò il blitz contro Tortora, è diventato procuratore capo a Nocera inferiore e nel 2014 membro del Csm per la corrente di Magistratura ind ... ilgiornale.it

Ho voluto ricordare l'attualità del caso Tortora, una battaglia di libertà Il rogo mediatico di un uomo libero x.com